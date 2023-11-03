Период удешевления чипов памяти подошел к концу

Большую часть 2023 года чипы памяти NAND на мировом рынке дешевели – крупнейшие их производители, такие, как Samsung, Hynix и Micron даже намеренно снизили объемы выпуска своей продукции, чтобы искусственно сдержать снижение цен. И ближе к концу года этот план увенчался успехом – предложение наконец-то перестало превышать спрос. Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp, Samsung планирует дважды поднять цены на свои чипы памяти – на 20% в первом квартале 2024 года и еще на столько же во втором квартале. Если южнокорейская корпорация не откажется от подобных намерений, твердотельные накопители и другие товары, базирующиеся на флеш-памяти, могут значительно подорожать.

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Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы твердотельные накопители могут подорожать на 8-20%, и это только за счет повышения цен на флеш-память. Коснется удорожание также смартфонов и ноутбуков, особенно если помимо Samsung цены также поднимут Hynix и Micron. Как отмечают некоторые экономисты, ситуация на мировом рынке чипов памяти уже частично напоминает картельный сговор: три крупнейших игрока могут манипулировать ценами, при этом антимонопольные органы таких стран, как США или Южная Корея пока никак этому не противодействуют.