Его хватит для двух видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090

Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp, компания Thermaltake презентовала блок питания Toughpower TF3 мощностью 1550 Вт, сертифицированный по стандарту ATX 3.0 и оснащенный парой разъемов PCI-E 12V-2x6, заменивших потенциально проблемные коннекторы 12VHPWR, на которые жаловались некоторые владельцы графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4000. У нескольких десятков потребителей, не до конца подключавших разъем, он даже частично оплавился, из-за чего видеокарта перестала работать.

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Новинка демонстрирует высочайший уровень КПД, соответствуюищй стандарту 80 Plus Titanium, а также оснащена большим количеством разъемов для подключения различных устройств. Помимо этого, модель может похвастаться применением высококачественных японских конденсаторов высокотемпературных серий и обладает расширенным набором защит. Производитель предоставляет на решение гарантию сроком 10 лет. Ожидается, что приобрести новенький блок питания в магазинах ряда стран можно будет уже в ноябре. Рекомендованная стоимость устройства составляет 399 американских долларов или 369 евро.