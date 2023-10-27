При этом рекордсменом оказался мужчина, а женский рекорд - 300 минут





Компания VK опубликовала весьма любопытную статистику, связанную с использованием «VK Мессенджера». В 2023 году им хотя бы однажды воспользовались около 39 миллионов человек, отправив при этом 13.2 миллиарда голосовых сообщений. Наиболее длинное из них занимает 356 минут – почти 6 часов! Примечательно, что рекордсменом оказался мужчина – в женском зачете топ-1 держит аудиосообщение длительностью 300 минут. Впрочем, как справедливо указывают в сети, неизвестно, являются ли эти аудиосообщения валидными – возможно, кто-то из пользователей просто забыл повторно нажать кнопку, завершив запись.

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Представительницы прекрасного пола пользуются голосовыми сообщениями чаще, чем мужчины – соотношение составляет около 60% на 40%. Функцией расшировки в текст представители обоих полов пользуются с одинаковой частотов в 49-51%. Самые же активные пользователи функции отправки звуковых сообщений в среднем делают 15 записей в день. При этом, как показывают многочисленные опросы на различных площадках, большинство людей предпочитают общаться текстом и не слишком жалуют голосовые сообщения.