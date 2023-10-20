Медленного проезда или остановки хватит более, чем на километр пути

Как сообщает Nikkei Asian Review, в районе Киба недалеко от японской столицы Токио стартовали рассчитанные на два года испытания бесконтактной зарядки электрокаров, встроенной непосредственно в дорожное полотно. Особенность применения технологии в данном случае заключается в том, что катушки для передачи электроэнергии размещаются на участках дороги перед светофорами – там, где автомобили и электромобили чаще всего останавливаются или замедляются. Медленный проезд по такому участку в течение 10 секунд способен обеспечить зарядку как минимум на дополнительный километр запаса хода, а остановка – еще больше.

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Проблемы увеличения запаса хода электрокаров, недостатка инфраструктуры для их зарядки, а также длительного ожидания этой самой зарядки по-прежнему стоят весьма остро даже в странах, где подобные транспортные средства уже довольно распространены, например, в США и Китае. Бесконтактная зарядка может сделать эксплуатацию электромобилей более удобной, но соответствующее оснащение дорожной сети будет стоить крайне дорого – до нескольких миллионов американских долларов за километр трассы.