Подписанный президентом Владимиром Путиным указ резко изменил ситуацию на бирже

Как сообщает издание «Ведомости», председатель правления «СберБанка» Герман Греф рассказал журналистам о прогнозах по поводу курса доллара. Как считают господин Греф и аналитики банка, в скором времени российская национальная валюта стабилизируется на уровне примерно 90 единиц за доллар. Нормальный же фундаментальный курс, по мнению Грефа, лежит в диапазоне 85-90 рублей за доллар.

Ранее СМИ писали о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже 43 группами компаний, занимающимися ресурсодобычей и экспортом, валютной выручки, и приобретении ими рублей. Указ будет действовать в течение 6 месяцев, а объемы сделок определит правительство. Сразу после публикации соответствующей новости рубль резко укрепился – со 100-101 единицы за доллар до 96-97 единиц. Продолжает действовать и увеличенная Банком России ключевая ставка – она в настоящий момент составляет 13%.

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Как считают многие эксперты, перед правительством и Банком России поставлена задача стабилизировать курс рубля, чтобы за один доллар давали не больше 90-95 единиц российской национальной валюты, поскольку превышение психологически важной отметки в 100 единиц нервирует граждан и негативно влияет на реальную покупательную способность, а также изменяет потребительское поведение, приводя к скупке цифровой и бытовой техники, а также других импортных товаров.