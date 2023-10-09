И это, как считают некоторые экономисты, еще не предел

Как сообщают российские СМИ, курс доллара превысил отметку в 102 рубля впервые с 22 марта 2022 года – тогда после начала СВО против России ввели беспрецедентные санкции, а многие компании приостановили свою деятельность на территории страны. Как считают некоторые экономисты и финансовые аналитики, нынешний курс – еще не предел, и если снова не вмешается Банк России, российская национальная валюта может ослабнуть еще сильнее. Впрочем, большинство экспертов сходятся на том, что к концу года за один доллар будут давать 90-100 или, максимум, 100-110 рублей.

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Среди причин ослабления рубля специалисты называют баланс импорта и экспорта, снижение стоимости барреля нефти, отток капитала и политические факторы. При этом неизвестно, будет ли Центробанк использовать имеющиеся у него инструменты для сдерживания курса – среди таких инструментов, помимо повышения ключевой ставки, имеются, например, валютные интервенции, а также возможность потребовать у работающих в стране компаний продавать часть выручки в долларах, евро, юанях и других валютах, и покупать рубли. Что же касается последствий ослабления рубля, они очевидны: повышение цен, ускорение инфляции и снижение реальной покупательной способности граждан.