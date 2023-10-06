Российская национальная валюта дешевеет, несмотря на предпринятые Центробанком меры

Как сообщают СМИ, в частности, «Интерфакс», курс доллара превысил отметку в 101 рубль впервые с 14 августа – с лета прошлого года российская национальная валюта подешевела почти вдвое, несмотря на предпринятые Банком России в августе и сентябре меры – увеличение ключевой ставки сначала до 12%, а затем и до 13%. Как отмечают эксперты, к ослаблению рубля приводят такие факторы, как баланс импорта и экспорта, окончание сентябрьского налогового периода, колебание цен на нефть и политическая обстановка.

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Ранее в рамках форума «Валдай» президент страны Владимир Путин признал наличие экономических проблем, включая ослабление национальной валюты, но при этом отметил правильные, по его мнению, шаги со стороны правительства и Центробанка. Как считают многие экономисты и финансовые аналитики, повышение ключевой ставки скоро должно сработать – его эффект частично является отложенным. Опрошенные журналистами отраслевые специалисты полагают, что к концу года за один доллар будут давать 90-100 рублей, хотя отдельные эксперты допускают возможность нахождения «деревянного» в диапазоне 85-90 рублей или даже 100-110 рублей.

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Значительное удешевление российской национальной валюты ударило по реальной покупательной способности граждан: импортные товары с начала года серьезно подорожали, особенно если говорить о компьютерных комплектующих, цифровой и бытовой технике, а также автомобилях. При этом в Банке России говорят о целевом уровне повышения индекса потребительских цен не более, чем на 4% – судя по текущей динамике, его достижение в 2023 году уже практически невозможно даже с учетом вызывающей вопросы методики подсчета.