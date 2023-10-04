В связи с необходимостью соблюдения требований местного законодательства

Как сообщает Reuters, корпорация Apple ужесточила правила модерации приложений перед их публикацией в китайской версии каталога App Store. Причина – в необходимости соблюдения местного законодательства, а также требований регулятора. Компания из Купертино не желает терять огромный рынок Поднебесной и портить отношения с властями Китая, особенно с учетом того, что их и без того сейчас можно назвать натянутыми.

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Теперь разработчики приложений, желающие публиковаться в китайском App Store, будут обязаны подавать «заявку поставщика интернет-контента (ICP)». Важный конкурент Apple на местном рынке, компания Huawei, соответствует этим требованиям с 2017 года. Чтобы получить лицензию, разработчику необходимо иметь собственное представительство на территории Китая или подписать договор с одним из работающих в стране издателей. Для многих создателей софта такие требования являются серьезным препятствием, поэтому количество приложений в китайском App Store в ближайшее время может значительно сократиться – по оценкам экспертов, в худшем случае из каталога пропадут сотни тысяч наименований ПО.