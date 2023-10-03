Эксперты гадают, вмешается ли в ситуацию Центробанк РФ

Как сообщает издание Forbes.ru, наметившаяся тенденция на новое ослабление курса рубля продолжилась утром вторника 3 октября. Доллар же обновил максимум более, чем за полтора месяца – он торгуется более, чем за 100 единиц российской национальной валюты впервые с 14 августа. Стоит отметить, что такая ситуация наблюдается на бирже после двукратного повышения Банком России ключевой ставки – с 8.5% до 12% в августе и с 12% до 13% в сентябре. При этом министр экономического развития Максим Решетников ранее прогнозировал, что к концу текущего года доллар будет стоить около 94 рублей.

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Экономисты и финансовые аналитики гадают, будет ли вмешиваться Банк России, или общественность снова услышит туманные заявления про «плавающий курс». У регулятора по-прежнему хватает инструментов, при помощи которых можно обеспечить рублю поддержку, например, возможность обязать компании продавать часть валютной выручки, тем самым увеличив спрос на рубли. Тем не менее, для реализации таких решений, вероятно, нужна политическая воля, которая присутствовала в преддверии Единого дня голосования. Имеется ли она сейчас – большой вопрос. Тем временем недовольство граждан по поводу слабого рубля и высоких цен прослеживается как при помощи опросов, так и посредством анализа постов в социальных сетях и на тематических ресурсах.