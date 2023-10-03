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[Zero]
Переименование Twitter в X ожидаемо привело к иску из-за возможного нарушения прав на товарный знак
В суд обратились представители рекламного агентства X Social Media

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Как сообщает TechCrunch, приобретение эксцентричным американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter и дальнейшее переименование ее в X ожидаемо привело к судебным искам. Первый, как говорится, уже пошел – в суд обратились представители рекламного агентства X Social Media, согласно заявлению которых, площадка нарушает права на товарный знак.

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В иске, поданном в американском штате Флорида, говорится, что специализирующееся на продвижении в соцсетях агентстство вложило значительные усилия и средства в продвижение товарного знака «X». Также в компании опасаются, что переименование может вызвать путаницу среди клиентов. Отмечено в иске и падение позиций агентства в поиске по соответствующим запросам.

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Само по себе использование похожих товарных знаков не запрещено, если они используются в разных отраслях. Но представители X Social Media считают, что здесь эта оговорка неприменима, поскольку речь идет об анализе бизнес-данных, рекламных и информационных услугах и проведении рынка. Впрочем, некоторые эксперты указывают, что формулировки выглядят достаточно размыто, и возможно, компания просто пытается получить от Илона Маска легких денег. На практике это вряд ли будет легко – подобные дела, как правило, рассматриваются годами.

#илон маск #twitter #суд #соцсеть x
Источник: 3dnews.ru
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