В нем больше моделей, чем в предыдущей версии

Популярный ресурс XiaomiUI, отслеживающий ситуацию с выходом новых версией прошивок для мобильных устройств китайской корпорации, опубликовал новый список смартфонов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат обновление прошивки до MIUI 15. Всего в перечень (его можно увидеть на скриншоте) вошли более 120 моделей, также подчеркивается, что он неофициальный. Впрочем, у команды ресурса есть собственные источники как в компании Xiaomi, так и непосредственно в отделе, специализирующемся на MIUI.

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Ранее считалось, что, например, выпущенный весной 2021 года субфлагманский смартфон Poco F3, базирующийся на SoC Qualcomm Snapdragon 870, не получит обновление прошивки. По обновленным данным – все-таки получит, хотя это, вероятно, будет последнее крупное обновление в рамках трехлетного цикла поддержки, несмотря на то, что по аппаратным характеристикам Poco F3 мало отличается от F4 – существенный апгрейд произошел только с выходом F5. Аналогичная история и с рядом других мобильных устройств. Возможно, в будущем опубликованный XiaomiUI список будет корректироваться в связи с изменением планов компании – он актуален на 2 октября 2023 года.