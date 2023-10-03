Предпринятые Центробанком меры пока не возымели стабильного эффекта

С начала 2023 года рубль по отношению к доллару стабильно дешевел, и в августе за одну единицу американской валюты стали давать более 100 единиц российской. Цены на импортные товары, в особенности, на цифровую и бытовую технику, электронику и автомобили значительно выросли. После этого в ситуацию вмешался Банк России и для поддержания рубля увеличил ключевую ставку – сначала 15 августа с 8.5% до 12%, а потом 15 сентября с 12% до 13%. Как выяснилось, эти меры возымели лишь кратковременный эффект – 2 октября доллар снова торговался на уровне свыше 99 рублей.

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Как заявил в рамках Московского финансового форума глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, меры по стабилизации рубля не должны отменять его плавающего курса. В похожем ключе ранее высказывалась и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина. Что же касается граждан, потребителей товаров и услуг, судя по опросам, подавляющее большинство респондентов недовольны текущим курсом рубля, и считают, что за один доллар должны давать 60-80 единиц российской национальной валюты.

Завершение налогового периода в этот раз совпало с длинными выходными в Китае – многие банки не работают и не проводят операции с юанями. Как считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, курс рубля вскоре может снова выйти за отметку в 100 единиц за доллар. При этом большинство опрошенных СМИ экономистов и финансовых аналитиков считают, что к Новому Году мы увидим курс в 90-100 рублей за доллар.

По мнению Дмитрия Александрова, управляющего директора ИК «Иволга Капитал», Банк России не позволит рублю надолго задержаться выше психологически важной отметки в 100 единиц за доллар, поскольку это помешает достижению поставленных целей по инфляции. В распоряжении регулятора имеется еще множество инструментов для поддержания курса рубля – например, возможность обязать российские компании продавать часть валютной выручки и приобретать рубли.

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Особое беспокойство у граждан вызывает заметный рост цен на значительное число товара, наблюдающийся с начала 2023 года. При этом целевой показатель увеличения индекса потребительских цен составляет всего 4%. Даже с учетом весьма неоднозначной методики подсчета, подавляющее большинство экспертов солидарны в том, что удержать инфляцию ниже обозначенной отметки не удастся никоим образом, поскольку стоимость некоторых товаров уже выросла слишком сильно. В отдельных же секторах экономики, например, в автомобильной отрасли, ожидаются новый волны подорожаний.