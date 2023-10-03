Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
За доллар снова дают почти 100 рублей – ждать ли нового повышения цен
Предпринятые Центробанком меры пока не возымели стабильного эффекта

реклама

С начала 2023 года рубль по отношению к доллару стабильно дешевел, и в августе за одну единицу американской валюты стали давать более 100 единиц российской. Цены на импортные товары, в особенности, на цифровую и бытовую технику, электронику и автомобили значительно выросли. После этого в ситуацию вмешался Банк России и для поддержания рубля увеличил ключевую ставку – сначала 15 августа с 8.5% до 12%, а потом 15 сентября с 12% до 13%. Как выяснилось, эти меры возымели лишь кратковременный эффект – 2 октября доллар снова торговался на уровне свыше 99 рублей.

реклама

Как заявил в рамках Московского финансового форума глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, меры по стабилизации рубля не должны отменять его плавающего курса. В похожем ключе ранее высказывалась и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина. Что же касается граждан, потребителей товаров и услуг, судя по опросам, подавляющее большинство респондентов недовольны текущим курсом рубля, и считают, что за один доллар должны давать 60-80 единиц российской национальной валюты.

Завершение налогового периода в этот раз совпало с длинными выходными в Китае – многие банки не работают и не проводят операции с юанями. Как считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, курс рубля вскоре может снова выйти за отметку в 100 единиц за доллар. При этом большинство опрошенных СМИ экономистов и финансовых аналитиков считают, что к Новому Году мы увидим курс в 90-100 рублей за доллар.

По мнению Дмитрия Александрова, управляющего директора ИК «Иволга Капитал», Банк России не позволит рублю надолго задержаться выше психологически важной отметки в 100 единиц за доллар, поскольку это помешает достижению поставленных целей по инфляции. В распоряжении регулятора имеется еще множество инструментов для поддержания курса рубля – например, возможность обязать российские компании продавать часть валютной выручки и приобретать рубли.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Особое беспокойство у граждан вызывает заметный рост цен на значительное число товара, наблюдающийся с начала 2023 года. При этом целевой показатель увеличения индекса потребительских цен составляет всего 4%. Даже с учетом весьма неоднозначной методики подсчета, подавляющее большинство экспертов солидарны в том, что удержать инфляцию ниже обозначенной отметки не удастся никоим образом, поскольку стоимость некоторых товаров уже выросла слишком сильно. В отдельных же секторах экономики, например, в автомобильной отрасли, ожидаются новый волны подорожаний.

#россия #экономика #цены #рубль #доллар #зероновости #валюта #инфляция #падение рубля
Источник: finam.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
По мнению экс-министра обороны Великобритании, Киеву пора набирать в армию ребят помоложе
«Аэрофлот» начал компенсировать задержки рейсов милями программы лояльности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
11
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг замаскированную РЛС ВСУ
+
В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
9
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
8
Бойцы батальона Восток сообщили о насыщении линии противостояния дронами разного типа
+
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
2
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
1
Российские беспилотники атаковали с трех направлений, пытаясь поразить системы ПВО Украины
2
Макговерн: Байден признался, что против некоторых гиперзвуковых ракет ВС РФ нет "противоядия"
1
The New York Times: Из-за введённых Китаем ограничений Украина столкнулась с дефицитом беспилотников
+
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
15
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
+
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
+
Риттер: За столом переговоров с Россией вместо Зеленского будет совершенно другой человек
7
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
8
Нефть стоит под сто долларов, а бензин в США резко подорожал
19
Над Крымом перехвачены две ракеты украинского ОТРК «Гром-2»
4
Counter-Strike 2 оказалась «зеленой» игрой – видеокарты NVIDIA в ней превосходят решения AMD
4
Forbes: реактивный двигатель снизит уязвимость иранского дрона Shahed-136
4

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
14
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
49
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
10
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
41
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
30
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
11
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
+
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
21
Временный бюджет США не предусматривает помощь Украине: конец поддержки или не всё так просто
12

Сейчас обсуждают

seedkls
04:51
Автор мазохист. Сношается с линуксом уже не первый месяц, а мог давно "нормальную ось" накатить. Даже на андроид через экзагиры запускаются игры по типу Скайрима на ультрабюджетнике за 13к в 15фпс
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
kill-hohol
04:45
воссоединение с исконными русскими землями неизбежно, это лишь вопрос времени. а пока спокойно и методично перемалываем пушечное мясо, которое враги кидают на наши мины, плюс подготавливаем резервы дл...
Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву
VRoman
04:38
Прям зверь такой? У страха глаза велики во истину. Но ты уж, пожалуйста, комара до слона не раздувай!
OLED-телевизоры LG 2024 года будут оснащены чипом следующего поколения
Бот_Пригожина_03081
04:11
Нацист Бах идёт нах. Спорт - вне политики, так всегда заявлялось. Так какого же хрена идёт дискриминация спортсменов из одной отдельно взятой страны? Почему не дискриминировались атлеты США, несмот...
Бах заявил, что МОК предлагает россиянам нейтральный статус с учетом правил
JM+
03:38
Дык и мелкософт сотрудничает с ними же.
ИТ-специалисты активно выбирают Mac из-за высокого уровня безопасности
mayday30
03:38
Да не трясись ты так, скуфидон.
Евросоюз будет просить США продолжить военную помощь Украине
Юрий Рябухин
03:19
А че не 2019?
Крупный сбой в работе мессенджера Discord произошел 29 сентября
Лев корл
02:21
Их уже не осталось, все пожгли наши ВС Абсрамсы с леопёрдами будут толкать за банановую горилку и сало из мартышек)))
Российский бюджет в будущем году должен получить 850 миллиардов рублей разовых «прочих» доходов
Лев корл
02:16
Искандеры из Калининграда по любому долетят
В Германии считают, что Украина якобы имеет право применять ракеты Taurus для ударов по территории РФ
syberroma
02:15
Какой там самый быстрый Спидран по игре.
Администрация Алиева: процесс разоружения в Карабахе завершается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем