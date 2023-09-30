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[Zero]
За один доллар снова дают более 98 рублей, несмотря на предпринятые Банком России меры
Возможно, ЦБ придется обязать компании продавать часть валютной выручки

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С начала 2023 года курс рубля к доллару планомерно снижался – если в январе за одну единицу американской национальной валюты надо было отдать около 70 единиц российской, то в августе соотношение выросло до 102 к одному. После этого в ситуацию вмешался Банк России, резко подняв до 12% ключевую ставку. Это помогло вернуть рубль за отметку в 100 единиц за доллар, но не поменяло ситуацию кардинально, поэтому 15 сентября Центробанк увеличил ключевую ставку еще на 1 процент – сейчас она составляет 13%.

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К сожалению, предпринятые регулятором меры имеют отложенный эффект, и после небольшого укрепления рубля снова последовало его ослабление. Так, сегодня, 30 сентября 2023 года за один доллар дают 98 рублей. Согласно прогнозам ряда экспертов, вероятность того, что Центробанк увеличит ключевую ставку в третий раз или обяжет работающие в России компании продавать часть валютной выручки и приобретать рубли, за последние две недели ощутимо выросла. Отмечают экономисты, финансисты и политологи и растущее недовольство граждан из-за снижения реальной покупательной способности, при этом в 2024 году должны состояться выборы президента.

#россия #экономика #рубль #доллар #валюта #центробанк
Источник: profinance.ru
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