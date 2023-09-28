Меньше миллиона из новых авто стоит только Lada Granta

По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового автомобиля в России впервые превысила психологически значимую отметку в 3 миллиона рублей – это произошло на фоне значительного увеличения утилизационного сбора, а также падения курса отечественной национальной валюты и последующего за этим повышения дилерами цен. Для сравнения: в начале года новый автомобиль в РФ стоил в среднем 2.5 миллиона рублей.

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В августе цены на машины в России официально подняли как минимум 15 брендов, при этом подорожали и транспортные средства, поставляющиеся посредством механизмов параллельного импорта. Что же касается новых машин стоимостью менее 1 миллиона рублей – российские автолюбители могут приобрести разве что Lada Granta, да и то не во всех модификациях. Более того, купить даже подержанную иномарку в возрасте до трех лет без технических или юридических проблем дешевле миллиона практически невозможно. Представители же автосалонов в большинстве своем сообщают, что осенью ожидается еще одна волна подорожаний, а дешеветь машины не будут, даже если рубль укрепится – волатильность валюты уже заложена компаниями в свои риски.