Спустя примерно год после релиза в Китае

По данным популярного интернет-ресурса Gizmochina, анонсированный более года назад изогнутый 30-дюймовый игровой монитор Xiaomi Redmi Curved Monitor 30 наконец-то добрался до европейского рынка. Разрешение экрана устройства составляет 2560 на 1080 точек, а радиус кривизны – 1800R. Известно, что модель базируется на VA матрице, что же касается максимальной частоты обновления экрана – она достигает внушительных 200 Гц. Также поддерживаются технологии AMD FreeSync Premium и Picture-in-Picture.

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Монитор оснащен разъемами DisplayPort, HDMI 2.1 и HDMI 1.4. Среди его дополнительных преимуществ можно отметить отсутствие нежелательного мерцания – на языке маркетологов подобная опция называется «Flicker-Free». Приобрести решение можно за 220-260 евро. Доступен Curved Monitor 30 и российским любителям компьютерных игр, причем по адекватной стоимости. Так, приобрести его в магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории России, на момент написания новости можно за 23 тысячи рублей.