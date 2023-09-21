И потребовал, чтобы похожего на него персонажа включили в игру

Как стало известно благодаря книге-биографии Илона Маска под авторством Уолтера Айзексона, известный эпатажными поступками миллиардер и предприниматель однажды с двухсотлетним пистолетом (или его репликой) посетил студию озвучки Action/RPG Cyberpunk 2077, где проходила сессия записи с участием матери его детей, певицы Граймс. Маск сообщил, что не представляет опасности для сотрудников, а также заявил, что хотел бы поучаствовать в озвучке и получить эпизодическую роль в игре. Просьба миллиардера в итоге была удовлетворена.

Как оказалось, игра была интересна Илону из-за его увлечения нейроинтерфейсами – здесь стоит напомнить, что бизнесмен основал компанию Neuralink, специализирующуюся на них. В CD Projekt Red решили, что появление Маска в подобной игре будет вполне уместно и согласились на его условия. В книге-биографии было разобрано много и других любопытных историй из жизни миллиардера. Так, стало известно, что актриса Эмбер Херд специально для Маска косплеила персонажа Mercy из популярной сессионной киберспортивной игры Overwatch.