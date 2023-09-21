Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Илон Маск с пистолетом ворвался в студию озвучки игры Cyberpunk 2077
И потребовал, чтобы похожего на него персонажа включили в игру

реклама

Как стало известно благодаря книге-биографии Илона Маска под авторством Уолтера Айзексона, известный эпатажными поступками миллиардер и предприниматель однажды с двухсотлетним пистолетом (или его репликой) посетил студию озвучки Action/RPG Cyberpunk 2077, где проходила сессия записи с участием матери его детей, певицы Граймс. Маск сообщил, что не представляет опасности для сотрудников, а также заявил, что хотел бы поучаствовать в озвучке и получить эпизодическую роль в игре. Просьба миллиардера в итоге была удовлетворена.

Как оказалось, игра была интересна Илону из-за его увлечения нейроинтерфейсами – здесь стоит напомнить, что бизнесмен основал компанию Neuralink, специализирующуюся на них. В CD Projekt Red решили, что появление Маска в подобной игре будет вполне уместно и согласились на его условия. В книге-биографии было разобрано много и других любопытных историй из жизни миллиардера. Так, стало известно, что актриса Эмбер Херд специально для Маска косплеила персонажа Mercy из популярной сессионной киберспортивной игры Overwatch.

#игры #илон маск #cyberpunk 2077 #зероновости #киберпанк #action/rpg #озвучка #граймс
Источник: cybersport.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty потребляет более 18 ГБ VRAM
"Вооружен, но неопасен" – Илон Маск с пистолетом в руках потребовал включить его в Cyberpunk 2077
Илон Маск: Украинские успехи во время «контрнаступа» «ничтожны»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
35
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
7
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
1
Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
26
Командование ВСУ не позволяет идущим в атаку бойцам, пересекаться с теми кто выжил с прошлой атаки
1
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
1
Украина отказалась от 10 старых танков Leopard 1A5 ФРГ из-за их плохого технического состояния.
3
Маск выразил опасения по поводу деятельности фонда Сороса
1
Крупнейшая сеть супермаркетов в ЕС перестанет ввозить свежие фрукты по воздуху
3
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Аналитики назвали август худшим месяцем для крипторынка с ноября 2022 года
+
Нейросеть показала персонажей Игры престолов в образе детей
1
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
В сети появился новый агитационный видеоролик, призывающий вступать в ВС РФ
3
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
10
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
Украинские военные ради экономии и дешевизны изготавливают самодельные дроны из фанеры и труб
2
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
«Dumbphone» набирают популярность и становятся конкурентом смартфонам
+
Вышел получасовой геймплейный ролик Witchfire шутера от авторов Painkiller
+

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
10
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
134
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
50
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
52
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
17
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
26
Beats Studio3 Wireless - "Эппл эмейзинг продукт" от Apple и рэперка всея Америки, доктора Дре
1
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12
На фоне спецоперации на Украине Китай представил новый план "интеграции" с Тайванем
1
10 робот-пылесосов с высокой силой всасывания, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
3

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
00:09
А своих не жалко ))) Продолжай в том же духе ))) Аренда российских земель закончена, или свалите с них, или сдохните
Поражен крупнейший в Украине нефтезавод в Кременчуге
troglodit
00:07
вот именно, если им сами Карабах не очень нужен, мы то тут при чём.
Протестующие в Ереване зачем-то демонстративно рвут российские паспорта
Galadriil
00:07
Уххх помню такую пасту ещё с детства , эх сколько лет уж прошло, уже 31год исполнился, а у нас в инфополе всё америкосовский госдолг обсасывают , эх не стареющая классика. (Думаю и внуки мои эти же но...
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
Bisaimon
00:05
+ Пашинян сам сказал, причем не 1 раз, что Карабах это Азербайджан.
Протестующие в Ереване зачем-то демонстративно рвут российские паспорта
glavhyilo
00:02
закругляются уже,с этими украинскими историями. 22:24 20.09.2023 Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине
Первое украинское судно с зерном прибыло в румынские воды по новому черноморскому маршруту
Shatun29
00:02
Носатые как были двуручниками хитрожопыми так и остались. Ссыкливая, гнилая нация.
Протестующие в Ереване зачем-то демонстративно рвут российские паспорта
Виктор Тимофеев vikttimo
23:57
весь мир в труху, все в рай
Пентагон создает армию беспилотных комплексов РЭБ
Sergius Gamer
23:51
Да как то по боку вообще.
НАСА: На Марсе можно производить кислород
Апшеронский скакел
23:48
Жертвы кого или чего? Если только своей тупости
Лавров назвал Запад ответственным за развал Украины
Тruth Seеker
23:47
Я про солдат РФ, которых недальновидное руководство гонит на мясные штурмы, и которые умирают ни за что. А украинцы защищают свои территории, как их деды и прадеды во время ВоВ
Поражен крупнейший в Украине нефтезавод в Кременчуге
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем