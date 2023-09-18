Владельцы таких машин нередко пренебрежительно относятся к ПДД

Как сообщает портал «Авто.ру» со ссылкой на данные Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в 2023 году с городских улиц более 22 тысяч раз увозили на эвакуаторе автомобили премиум- и люкс-сегментов из-за неправильной парковки. Владельцы парковали свои транспортные средства, не обращая внимания на знаки, а также на тротуарах и специальных местах для людей с ограниченными возможностями.

Больше остальных «отличились» водители на Mercedes-Benz и BMW – примерно по 8400 случаев эвакуации на бренд. Также было эвакуировано 4700 Audi, почти 160 Tesla, 50 Bentley, 30 Maserati и 1 Ferrari. Согласно заявлению заммэра столицы Максима Ликсутова, не имеет значения, насколько дорогой автомобиль – правила дорожного движения должны быть одинаковы для всех. Это необходимо, в том числе, и для создания безопасной городской среды.

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Как отмечают интернет-комментаторы, водители дорогих автомобилей часто пренебрежительно относятся к ПДД, причем касается это как поведения на дорогах, так и парковки. Впрочем, имеются и обратные примеры – так, один из пользователей соцсети VK вспомнил водителя Mercedes-Benz, который ехал на МКАД «очень аккуратно и вежливо».