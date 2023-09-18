Об этом сообщили журналистам представители дилерских центров

Журналисты «Российской газеты» опросили представителей дилерских центров по поводу динамики цен на автомобили – как отечественные, так и импортные. По словам сотрудников салонов, даже в случае стабилизации курса рубля или его укрепления осенью ожидается очередная волна повышения стоимости транспортных средств. Основным драйвером в данном случае служит увеличение утилизационного сбора. Говорят некоторые работники дилерских центров и о неуверенности в стабильности российской национальной валюты.

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Особенно быстро, если верить словам участников рынка и автоэкспертов, будут дорожать машины, поставляющиеся в страну при помощи механизмов параллельного импорта. Впрочем, не обойдет стороной удорожание ни китайские, ни отечественные авто. Наиболее значительное повышение цен ожидает машины с объемом двигателя от 2 литров – они могут подорожать более, чем на 15%. Вырастет со временем и средняя стоимость авто на вторичном рынке. Если резюмировать, можно заключить, что приобрести новый или даже подержанный автомобиль россиянам в 2024 году будет еще сложнее, даже если Банку России удастся удержать инфляцию (к методике подсчета которой есть больше вопросы) на прогнозируемом уровне.