Об этом пишет главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков

Как пишет главный редактор посвященного автомобилям журнала «За рулем» Максим Кадаков, ссылаясь на агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана, завод «АвтоВАЗ» планирует трудоустроить для сборки машин Lada около 500 трудовых мигрантов. Примечательно, что, если верить господину Кадакову, представители компании прибыли в Ташкент в начале сентября и отбирали потенциальных работников непосредственно в Узбекистане. Почему предприятие не укомплектовало рабочие места местными жителями, гражданами России – непонятно.

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Ранее топ-менеджер «АвтоВАЗа» Сергей Громак заявил, что в отечественной автомобильной промышленности имеется значительный дефицит как инженеров, так и рабочих. Солидарны с ним и многие сторонние эксперты – если сравнивать российский автопром, например, с китайским, то последний явно выигрывает, и не только по технологической оснащенности, объемам и разнообразию, но и по динамике развития. В условиях, когда поставлена задача достижения технологического суверенитета, наличие в стране предприятий, выпускающих качественные легковые и грузовые автомобили является насущной необходимостью.