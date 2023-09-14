Официально функция называется «Emoji Kitchen», то есть «кухня эмодзи»

Как сообщает The Verge, в веб-версии поиска Google появилась новая любопытная функция. В оригинале она называется «Emoji Kitchen», то есть «кухня эмодзи», но, если исходить из ее возможностей, более корректно было бы ее назвать генератором смайликов, позволяющим комбинировать новые эмодзи из нескольких имеющихся. Например, если взять эмодзи с лицом человека в темных очках и эмодзи с мордочкой кота, можно получить новый вариант – мордочку кота в темных очках.

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Чтобы протестировать функцию, достаточно ввести в поиск «Emoji Kitchen» и нажать на соответствующую кнопку. При создании новых смайликов можно как комбинировать разные эмодзи вручную, так и воспользоваться рандомайзером. Получившиеся смайлики можно копировать как изображения или отправлять в мессенджеры. Согласно предположениям технических специалистов, для создания комбинированных эмодзи используется генератор изображений на основе искусственного интеллекта, или, проще говоря, обученная на больших объемах данных модель нейросети. Подобные проекты в 2023 году уже не являются редкостью – свои генерирующие изображения сервисы представили многие крупные IT-корпорации, в том числе и российские «Сбер» и «Яндекс».