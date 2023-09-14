Отношения знаменитостей могли продолжаться даже во время судебных тяжб Херд с Джонни Деппом

Биограф Уолтер Айзексон выпустил книгу про эксцентричного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. В ней, помимо всего прочего, автор утверждает, что Маск состоял в романтических отношениях со скандально известной актрисой Эмбер Херд, даже когда продолжались ее получившие широкую огласку в медиа судебные тяжбы с Джонни Деппом. По информации Айзексона, Херд косплеила для Маска его любимого персонажа из игры Overwatch – Mercy.

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Ранее эта представленная в книге информация считалась неподтвержденной, а возможно, даже вымышленной, но теперь ее подтвердил сам миллиардер, выложив фотографию актрисы в соответствующем образе. Как написал в своей книге Айзексон, Херд сначала отнеслась к идее бизнесмена без энтузиазма, но потом согласилась на косплей и работала над костюмом в течение двух месяцев. Фотография Херд в образе Mercy уже облетела множество новостных изданий, при этом в настоящий момент неизвестно, получил ли Маск согласие на публикацию изображения у своей бывшей девушки или опубликовал пост без ее ведома.