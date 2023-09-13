Это лишает их свободного доступа к информации

Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на данные Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН, около 2.6 миллиарда человек по всему миру по-прежнему не имеют доступа в интернет. Это примерно на 100 миллионов меньше, чем в прошлом году, а наилучшую динамику по числу подключений демонстрируют развивающиеся и бедные страны – в них число подключений в 2022 году увеличилось на 17%. По мнению экспертов и журналистов, в современных условиях отсутствие доступа ко всемирной сети не позволяет людям свободно получать и распространять информацию.

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Ряд транснациональных корпорация и IT-компаний уже заявляли о намерениях обеспечить африканские страны бесплатным интернетом, но на практике подобные проекты сталкиваются со множеством сложностей. При этом, по прогнозам некоторых экспертов, к началу следующего десятилетия к интернету будут подключены 75% населения Земли. Такое, впрочем, возможно только при существенном увеличении темпов подключения, что видится пусть и не невозможным, но не слишком вероятным с учетом стоимости организации соответствующей инфраструктуры в бедных странах.