Почти все модели в нем основаны на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Команда популярного бенчмарка AnTuTu представила свежий топ-10 самых производительных смартфонов, присутствующих на международном рынке. Примечательно, что девять из десяти мест заняли аппараты, базирующиеся на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. «Золото» забрал Red Magic 8 Pro+, «серебро» – ASUS Phone ROG 7, а «бронзу» – Xiaomi 13. При этом больше всего в топ-10 мобильных устройств южнокорейской корпорации Samsung.

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Как подчеркивают эксперты, опубликованный рейтинг базируется на результатах, полученных в десятой, а не девятой версии AnTuTu – сравнивать результаты из разных версий некорректно. Согласно прогнозам, флагманы 2024 года будут основываться на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, презентация которого ожидается в конце октября. Если верить инсайдерам, новинка получит необычную конфигурацию ядер: 1+5+2, а также увеличенный до 10 мегабайт объем кэш-памяти и многочисленные микроархитектурные улучшения. Первым же аппаратом на данной топовой SoC может стать Xiaomi 14 в различных модификациях. Один из главных в настоящий момент вопросов – как будут обстоять дела у новой SoC с тепловыделением и охлаждением.