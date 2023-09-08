Пострадали как минимум 1 миллион человек

Как сообщает портал «Банки.ру», ссылаясь на данные российских СМИ, из «МТС Банка» произошла крупная утечка данных, которая затронула как минимум 1 миллион пользователей. По данным сторонних экспертов по кибербезопасности число пострадавших может быть на порядок выше – выложивший фрагмент базы с 1 миллионом записей хакер заявил, что всего в ней 21 миллион записей.

По предварительным данным, в открытый доступ попали ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты клиентов, а также частично скрытые номера банковских карт и сроки их действия. Подобный набор данных злоумышленники могут использовать с целью мошеннических действий. Специалисты по информационной безопасности предупреждают о высокой вероятности увеличения фишинговых атак на клиентов «МТС Банка». По словам представителей самого банка, утекшие данные не позволяют третьим лицам совершать финансовые операции от лица граждан.

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Стоит отметить, что это далеко не первая крупная утечка за последние полтора года – после начала СВО число сливов баз данных российских компаний возросло во много раз. Так, в прошлом году не смогли сохранить конфиденциальные данные своих клиентов логистическая компания «СДЭК», ритейлер «DNS», сервис доставки продуктов «Яндекс.Еда», медлаборатория «Гемотест» и многие другие фирмы.