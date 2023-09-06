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Как сообщает РБК, президент России Владимир Путин дал поручение до февраля 2024 года разработать меры, которые позволят пересадить чиновников на отечественные автомобили. Российский лидер и раньше высказывался по данному вопросу, в частности, заявляя, что закупки министерствами и ведомствами зарубежных машин должны быть исключены. Подобные инициативы обсуждались различными политиками и экспертами достаточно давно, но не доходили до практической реализации.
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По мнению экспертов, закупка автомобилей отечественного производства позволит сэкономить бюджетные деньги, а также поддержать российских производителей. Среди транспортных средств, которые могут в будущем приобретаться для чиновников, называются некоторые из моделей компании «АвтоВАЗ», а также новые «Москвичи», которые формально являются отечественными автомобилями, несмотря на свои китайские корни. Открытыми, впрочем, остаются вопросы стоимости и качества российских авто, хотя сами производители уверяют, что никаких проблем возникнуть не должно.