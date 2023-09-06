Ранее президент уже высказывался по этому вопросу

Как сообщает РБК, президент России Владимир Путин дал поручение до февраля 2024 года разработать меры, которые позволят пересадить чиновников на отечественные автомобили. Российский лидер и раньше высказывался по данному вопросу, в частности, заявляя, что закупки министерствами и ведомствами зарубежных машин должны быть исключены. Подобные инициативы обсуждались различными политиками и экспертами достаточно давно, но не доходили до практической реализации.

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По мнению экспертов, закупка автомобилей отечественного производства позволит сэкономить бюджетные деньги, а также поддержать российских производителей. Среди транспортных средств, которые могут в будущем приобретаться для чиновников, называются некоторые из моделей компании «АвтоВАЗ», а также новые «Москвичи», которые формально являются отечественными автомобилями, несмотря на свои китайские корни. Открытыми, впрочем, остаются вопросы стоимости и качества российских авто, хотя сами производители уверяют, что никаких проблем возникнуть не должно.