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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Соцсеть «Вконтакте» позволит скрывать агрессивные, оскорбительные и прочие негативные комментарии
Выявлять их будет специальный сервис на основе нейросетей

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Социальная сеть «Вконтакте» позволит пользователям автоматически скрывать агрессивные, оскорбительные и прочие негативные комментарии – их будет выявлять специальный сервис на основе нейросетей, разработанный компанией VK. Подобные комментарии будут находиться в отдельном блоке под специальной плашкой-спойлером. Пользователь сможет самостоятельно выбрать, раскрыть негативные комментарии или оставить скрытыми. Отмечается, что на старте новая функция будет доступна лишь небольшой части аудитории соцсети и ее внедрение будет происходить постепенно.

Как заявил Иван Корнеев, руководитель направления по модерационной политике и взаимодействию с пользователями социальной сети, один из ключевых приоритетов сервиса – обеспечение комфорта и безопасности аудитории. При помощи автоматизированных инструментов, позволяющих скрывать негативные комментарии, пользователь может создать собственное комфортное онлайн-пространство. Сообщается, что ранее скрывающая негатив нейросеть была проверена в рамках сервиса «VK Клипы» и получила от сообщества положительные отзывы.

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#вконтакте #соцсети #комментарии #компания vk
Источник: ixbt.com
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