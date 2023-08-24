Выявлять их будет специальный сервис на основе нейросетей

Социальная сеть «Вконтакте» позволит пользователям автоматически скрывать агрессивные, оскорбительные и прочие негативные комментарии – их будет выявлять специальный сервис на основе нейросетей, разработанный компанией VK. Подобные комментарии будут находиться в отдельном блоке под специальной плашкой-спойлером. Пользователь сможет самостоятельно выбрать, раскрыть негативные комментарии или оставить скрытыми. Отмечается, что на старте новая функция будет доступна лишь небольшой части аудитории соцсети и ее внедрение будет происходить постепенно.

Как заявил Иван Корнеев, руководитель направления по модерационной политике и взаимодействию с пользователями социальной сети, один из ключевых приоритетов сервиса – обеспечение комфорта и безопасности аудитории. При помощи автоматизированных инструментов, позволяющих скрывать негативные комментарии, пользователь может создать собственное комфортное онлайн-пространство. Сообщается, что ранее скрывающая негатив нейросеть была проверена в рамках сервиса «VK Клипы» и получила от сообщества положительные отзывы.