По словам российского лидера, увеличение минимального размера оплаты труда будет гораздо выше уровня инфляции

Как заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2024 года планируется повысить на 18.5% – гораздо выше уровня инфляции. По словам российского лидера, МРОТ индексируется так, чтобы его отрыв от прожиточного минимума продолжал увеличиваться. Принятое решение может положительно отразиться как минимум на 4.8 миллионах граждан.

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О повышении МРОТ на 18.5% президент говорил еще в послании Федеральному собранию – в конце зимы. Как считают эксперты, подобное увеличение положительно отразится на доходах беднейших слоев населения. При этом могут у увеличения МРОт быть и негативные последствия – например, рост количества увольнений и безработицы, а также уход части мелких предприятий в сторону серых схем выплаты заработной платы. Также некоторые специалисты указывают, что индекс потребительских цен и декларируемый уровень инфляции недостаточно точно отражают увеличение стоимости товаров, составляющих наибольшую часть реального потребления большинства граждан. Речь идет о продуктах питания, средствах гигиены, бытовой химии и не только.