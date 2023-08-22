Стоимость модели составляет примерно 17 тысяч американских долларов

Как сообщает The Register, китайская компания DJI презентовала свой первый потребительский грузовой беспилотный летательный аппарат – он получил название FlyCart 30, что можно примерно перевести как «летающая корзина». Модель оснащена восемью винтами и может переносить 30-40 кг груза в зависимости от того, сколько установлено аккумуляторных батарей – две или одна. Запас хода БПЛА составляет 16-28 км в зависимости от нагрузки, а максимальная скорость – 20 м/с. Отмечается, что модель способна подниматься на высоту до 6000 м и выдерживать ветер до 12 м/с. Температурный диапазон работы FlyCart 30 – от минус 20 до плюс 40 градусов по Цельсию.

Беспилотник может транспортировать груз как в контейнере, так и при помощи троса, причем последний вариант обладает защитой от раскачивания. Управлять аппаратом можно на расстоянии до 20 км, причем одновременно к нему могут быть подключены два оператора. Если же прохождение сигнала затруднено из-за рельефа местности, погодных условий или по другим причинам, устройство может подключаться к сетям 4G/LTE. Стоимость новинки составляет около 17 тысяч долларов США.