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[Zero] За пост начислено вознаграждение
От Western Digital требуют более 5 000 000 долларов в суде из-за поломок SSD SanDisk Extreme Pro
Коллективный судебный иск подан в США

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Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, в адрес компании Western Digital, известной большинству компьютерных энтузиастов благодаря выпускаемым ей жестким дискам и твердотельным накопителям, в США подан коллективный судебный иск. В рамках этого иска ряд граждан во главе с инициатором процесса Натаном Крумом требуют от компании более 5 миллионов американских долларов в связи с выходами из строя SSD SanDisk Extreme и Extreme Pro, а также потерей пользовательских данных.

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Массовые жалобы на поломки твердотельных накопителей Extreme и Extreme Pro различного объема стали появляться в конце весны текущего года. Компания Western Digital пообещала решить проблему исправлением прошивки, но у многих покупателей SSD просто отказывались определяться в системе. Не запускала фирма и кампанию по отзыву проблемных моделей и возврату средств, что, видимо, и послужило одной из главных причин судебного иска.

Как считают эксперты, присоединиться к иску в перспективе могут десятки тысяч человек. Что же касается заявлений WD о том, что проблема якобы полностью решается обновлением прошивки – они признаются большинством недовольных покупателей несостоятельными, поскольку обновить прошивку на неисправном SSD для обычного пользователя практически невозможно. Если же обращаться в сервисный центр – высок риск навсегда потерять личные данные.

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#сша #твердотельные накопители #western digital #суд
Источник: 3dnews.ru
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