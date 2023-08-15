А также рекрутировать IT-специалистов из Республики Беларусь

Как сообщает издание «Коммерсант», компания VK уже в ближайшие месяцы планирует открыть офис в Минске, столице Республики Беларусь. Компания намерена рекрутировать белорусских IT-специалистов для расширения возможностей своих сервисов, и уже обсудила с послом РБ в России будущую деятельность и общее состояние технологического рынка в Союзном государстве. Как отмечают журналисты, фирма постепенно увеличивает свое присутствие на постсоветском пространстве – так, этой весной потоковая служба «VK Музыка» начала работать в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

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По мнению экспертов, решение VK открыть офис в Минске смотрится вполне разумным: после ухода из РБ многих западных технологических компаний на местном рынке освободилась часть высококвалифицированных IT-специалистов. Они могут предложить VK свои услуги, компания же обеспечит им высокую зарплату и конкурентные условия труда. Стоит отметить, что в стране имеются компании, разрабатывающие приложения и игры, что же касается пользователей – их могут заинтересовать сервисы VK и предлагаемый фирмой контент.