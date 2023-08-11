Представляясь сотрудниками банков

Как сообщают представители банка ВТБ, мошенническая схема, в процессе которой злоумышленники под ложными предлогами склоняют граждан к установке приложений для удаленного доступа к смартфону, продолжает набирать популярность. Чаще всего преступники выдают себя за сотрудников технической поддержки финансово-кредитных учреждений, а устанавливаемый софт – за ПО для «проверки устройства на вирусы» или за официальное приложение одного из банков.

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По данным специалистов по информационной безопасности ВТБ, чаще всего злоумышленники задействуют для подобного рода атак различные мессенджеры. Нередко они располагают персональными данными жертвы – за последние полтора года многие крупные российские компании допустили утечки информации о миллионах граждан РФ. Мошенники могут знать ФИО, дату рождения, адрес проживания, электронную почту жертвы, номер ее телефона и часть номера банковской карты – это облегчает им «работу». В профиле в мессенджере преступники предпочитают использовать аватарку с логотипом банка или надписью «Тех. Поддержка».

В процессе диалога гражданину сообщают, что в его личном кабинете якобы замечены подозрительные или мошеннические операции, после чего предлагают скачать «безопасное и сертифицированное приложение банка». На самом же деле, поверив мошенникам, жертва скачивает софт для удаленного доступа к смартфону и предоставляет необходимую для подключения информацию. Как предупреждают в ВТБ, преступники все чаще используют фальшивые сайты крупных банков, крайне похожие на настоящие, и размещают на них ссылки на приложения. Особенно уязвимы перед мошенниками в данном случае оказываются представители старших поколений и люди, далекие от информационных технологий.