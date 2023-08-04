8-терабайтные и 10-терабайтные модели стали выходить из строя чаще

Компания Backblaze известна и уважаема в IT-сообществе за то, что, в отличие от большинства конкурентов, делится информацией о надежности используемых ей HDD и о статистике по их выходу из строя. В распоряжении Backblaze находится почти 250 тысяч жестких дисков и твердотельных накопителей, 4460 из которых являются загрузочными. К сожалению, далеко не все модели представлены в достаточно большом количестве, но предоставляемая компанией информация в любом случае является весьма ценной.

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Старые жесткие диски емкостью 4 и 6 терабайт пока показывают хорошие результаты, а вот некоторые 8-терабайтные и 10-терабайтные модели требуют особого внимания. Наименее надежными традиционно оказались HDD Seagate, хотя на этот раз к ним присоединилась и одна из моделей HGST. Что же касается накопителей Western Digital – они банально не присутствуют в кейсе компании в достаточном количестве, что, конечно, расстраивает, поскольку многие опытные компьютерщики предпочитают приобретать именно продукцию WD, и сведения о ее надежности были бы крайне полезны. Кстати, один из HDD Backblaze отработал без сбоев уже более 10 лет – речь идет о 500-гигабайтном WDC WD5000BPKT, выполняющем роль загрузочного диска.