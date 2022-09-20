Виноват VBS, компания уже работает над устранением проблемы.

Согласно новому отчету, размещенному в сабреддите MSI_Gaming, недавнее обновление Windows 11 останавливает включение программного обеспечения с повышенным и пониженным напряжением на материнских платах MSI, использующих процессоры Intel. По сути, это означает, что любой, кто использует программные утилиты для разгона, такие как XTU, в уязвимой системе, не сможет снизить или повысить напряжение ЦП с помощью программных инструментов в Windows.





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К сожалению, мы не знаем, какое именно обновление Windows изначально вызвало весь этот беспредел. Но при установке обновление автоматически активирует Microsoft Virtualization-based Security (VBS) в системах Windows 11.

Включение VBS в Windows является настоящей причиной проблемы. VBS блокирует доступ к определенным регистрам в операционной системе, которые необходимы для поддержки программных функций разгона. Даже приложения для мониторинга, такие как CPU-Z, могут быть заблокированы из-за блокировки реестра.





Стоит отметить, что VBS автоматически отключается в Windows 10, поэтому 11 является единственной затронутой ОС. VBS включится автоматически только в том случае, если Windows 11 установлена с автоматическими настройками системы или после обновления Windows 10 до 11.

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К счастью, MSI работает над этим вопросом и скоро выпустит новый BIOS, который, по словам компании, исправит проблему, позволяя пользователям оставлять VBS включенным без каких-либо последствий для старых систем. Это исправление уже применяется в системах Intel с наборами микросхем серии 600. Судя по всему, блокировку VBS можно обойти, и куча других компаний уже сделали это со своими материнскими платами.