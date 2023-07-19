В процессе передачи флага ЧВК "Вагнер" с базы в Молькино, к нескольким тысячам бойцов обратились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин

В сети появилось видео, снятое на территории одного из военных лагерей Частной Военной Компании "Вагнер", куда приехали основатель компании Евгений Викторович Пригожин и командир Дмитрий Уткин, которому принадлежит тот самый позывной "Вагнер". На кадрах бизнесмен и командир передали флаг с базы в поселке Молькино командующему новым центром подготовки.

реклама

Руководство компании официально передали флаг ЧВК "Вагнер" новому лагерю подготовки в присутствии нескольких тысяч бойцов компании. Во время церемонии Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин(Вагнер) обратились к бойцам с пламенной речью.





Евгений Пригожин заявил, что компания будет некоторое время находиться в Белоруссии и за этом время сделает из белорусских вооруженных сил вторую армию в мире, а в случае необходимости готова встать на защиту. Народ Республики встретил "Музыкантов" как братьев, и по словам Пригожина, бойцы компании отнесутся к белорусам также по-братски. Сотрудники ЧВК "Вагнер" продолжат готовиться и дальше часть бойцов отправится в Африку, и возможно обратно на Специальную Военную Операцию.

Дмитрий "Вагнер" в свою очередь поблагодарил бойцов компании. По словам Уткина, благодаря усердной работе "Музыкантов", имя ЧВК "Вагнер" прогремело на весь мир.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

null "Впереди у нас новый этап. Это не конец, это только начало самой большой работы в Мире, которая будет проведена очень скоро!" - заявил командир с позывным "Вагнер".