В России нарастили производство FPV-дронов

С первых месяцев Специальной Военной Операции обеим сторонам конфликта стало ясно - при современных боевых действиях никак не обойтись без различных дронов и беспилотных летательных аппаратов.

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Обычный квадрокоптер гражданского назначения позволяет подразделению разведать близлежащие территории или провести корректировку артиллерийских расчётов, не говоря уже о возможности подвешивать на него мины и гранаты.

Стало известно, что с 2022 года в Российской Федерации сумели нарастить массовое производство FPV-дронов. Санкт-Петербургское конструкторское бюро начало собирать беспилотные летательные аппараты "Гортензия" в достаточно больших объемах. На сегодняшний день КБ способно выпускать до 120 беспилотных летательных аппаратов в сутки. Данные беспилотники можно преобразовать в дроны-камикадзе за счёт соответствующего подвеса. На сегодня "Гортензии" активно используются в зоне СВО.

В какой-то момент на российском рынке возникли ощутимые проблемы с подобными агрегатами. В стране образовывался серьезный дефицит и зачастую прилавки отечественных магазинов были пусты.

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