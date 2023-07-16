Вычислительные мощности сети достигли практически 2 PH/s за счёт новых Asic-устройств

Если верить различным майнинг-калькуляторам, добыча криптовалют на графических процессорах имеет околонулевую доходность. Даже прибыль от самой энергоэффективной в майнинге видеокарты - немногим больше затрат за потребляемую электроэнергию.

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В условиях продолжающейся криптозимы, шахтёры особенно чувствительны к появлению новых PoW-проектов и тем более к их исчезновению. После перехода проекта Ethereum на консенсус работы Proof of Stake, многие майнеры на видеокартах возложили большие надежды на такой токен, как Kaspa, надеясь что за счёт своих технологий блокчейна, проект сумеет достичь такого же уровня доходности в майнинге, как когда-то у Ethereum.

Однако, за последние недели доходность в майнинге на графических ускорителях с проектом Kaspa заметно сократилась.

Вычислительные мощности проекта Kaspa выросли в полтора раза и достигла почти 2 PH/s и судя по всему, она будет продолжать расти как дрожжах. Причиной этому стало производство новых специализированных Asic-устройств. Некоторые модели демонстрируют мощность в 8 TH/s. В следствии этого, майнеры на видеокартах постепенно покидают сеть Kaspa, подключая свои мощности к более прибыльным проектам.

На сегодняшний день прибыльность на видеокартах RTX 4090 равняется 28 рублям с вычетом электроэнергии.

Окупаемость видеокарты составляет без малого 17 лет.

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