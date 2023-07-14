Беспилотный летательный аппарат рухнул в четырёх километрах от атомной электростанции

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью в Курчатове зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Пострадавших среди населения и разрушений нет.

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Инцидент произошел в четырёх километрах от Курской атомной электростанции. По предварительной информации, удар дроном-камикадзе мог быть запланирован непосредство по данному объекту. Ранее украинские силы уже пытались ударить по электростанции, но средствами противовоздушной обороны эти попытки были пресечены. Киевские власти стараются нанести как можно больший ущерб Российской Федерации на её предконфликтных территориях.

Также 13 июня противовоздушной обороной России было сбито четыре дрона-камикадзе в нескольких километрах от Воронежа, об этом сообщил Александр Гусев губернатор Воронежской области.

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Судя по всему Киев решил пытаться атаковать везде где возможно. Всё активнее работает артиллерия противника на различных направлениях линии соприкосновения и всё больше беспилотников отправляется в приграничные регионы.