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Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" будучи в приподнятом настроении заявил, что подразделения организации приступят к выполнению боевых задач уже через три с половиной недели.
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По словам Евгения Пригожина, сотрудники компании покинули зону боевых действий 5 июня, а уже 5 августа текущего года ЧВК "Вагнер" в полной боевой готовности сумеет вернуться к своей работе. На данный момент бойцы отдыхают и занимаются подготовкой.
В своём интервью основатель компании говорит о выполнении "поставленных боевых задач", однако, какие именно боевые задачи и кем они были поставлены, Евгений Викторович решил не раскрывать.
Все помнят о минувших событиях с 23 по 24 июня, когда Пригожин и командиры ЧВК "Вагнер" организовали "Марш справедливости" или же "Вооруженный мятеж", все называют произошедшее по-разному. После этих событий многим казалось, что компанию ждёт забвение, а её сотрудники будут рассеяны, но после информации о личном диалоге между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и руководством Компании "Вагнер", стало очевидно - история легендарного подразделения далека от окончания.