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По словам командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, по позициям наших бойцов украинские войска уже трижды отработали запрещенными международной конвенцией кассетными боеприпасами.
Благо наши бойцы находятся в укрытиях и огонь украинской артиллерии не нанёс никакого ущерба, но ситуация напряжённая. В какой-то момент вооруженные силы Украины снизили активность артиллерии. Как считает военачальник, связано это могло быть с образовавшимся дефицитом других типов боеприпасов и после получения кассетных снарядов, ВСУ решили ни в чём себе не отказывать.
Ходаковский также сообщил, что далеко не впервые сталкивается с применением украинскими военными кассетных боеприпасов. Бойцы батальона удерживали позиции, находясь под аналогичным обстрелом ещё в 2014, когда на Украине только начиналась гражданская война между западом и востоком.
"Размещение позиций в любых лесонасаждениях тогда нас здорово выручило: кроны деревьев поглощали значительную часть поражающих элементов. В целом, особую опасность этот тип боеприпасов представляет для техники и личного состава вне укрытий, и для некомбатантов ввиду высокой степени рассеивания низкоточного средства." - заявил командир "Востока".