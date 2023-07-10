Встреча состоялась 29 июня, спустя 5 дней после мятежа

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Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Владимирович Путин лично встретился с основателем Частной Военной Компании "Вагнер" и её командирами. Встреча состоялась 29 июня, спустя 5 дней после мятежа и продлилась около трёх часов.

По словам пресс-секретаря, в ходе встречи Владимир Путин выслушал объяснения командиров компании и предложил варианты их дальнейшего трудоустройства. Всего на встрече присутствовало 35 человек. Опытные бойцы ЧВК "Вагнер" подчеркнули, что являются убежденными сторонниками и солдатами президента Российской Федерации.

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Ситуация вокруг ЧВК "Вагнер" остаётся окутанной туманом. Кроме информации о скорой переброске на территорию Республики Беларусь ничего не известно. С каждым днём будто появляется всё больше вопросов. Какое решение было принято руководством компании? Является ли переброска в Беларусь частью того самого "трудоустройства" или же в Братскую Республику будут переведены именно отказавшиеся от вариантов Владимира Владимировича? Будет ли еще ЧВК "Вагнер" участвовать в украинской кампании? На все эти вопросы сможет ответить лишь время.