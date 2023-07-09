Данный документ был подписан в 2014 году лично Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным

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В течение последних недель, после мятежа Пригожина и подконтрольной ему Частной Военной Компании "Вагнер", офисы, дома и все здания, принадлежащие Евгению Викторовичу или как либо к нему относящиеся, сразу же подверглись обыскам правоохранительными органами.

В ходе обысков среди медалей и наград, как государственных, так и фирменных ЧВК "Вагнер", хранился любопытный листок, помещенный в рамочку.

Декларация, подписанная лично основателем Компании "Вагнер" Евгений Пригожиным, превратившим немногочисленное подразделение "солдатов удачи" в одну из крупнейших и самую боеспособную частную армию в мире, а также создателем той самой "Группы Вагнера", на базе которой появилось ЧВК, Дмитрием Уткиным.

В декларации руководство подписало свод своих обязанностей перед компанией и её сотрудниками. Таким образом Евгений Викторович отвечал за обеспечение оружием, финансирование, выполнение всех обязательств перед ранеными и убитыми, обеспечение постоянной работой, юридическую защиту сотрудников, принятие личного участие в деятельности ЧВК и никогда не идти против русского народа. В свою очередь командир с позывным "Вагнер" был обязан заниматься кадрам, их подготовкой и дисциплиной, решать все поставленные задачи до конца, быть честным и не идти против Владимира Владимирович Путина.

Даже во время июньских событий бойцы "Вагнера" не нарушили своих обязанностей, ни один из "Музыкантов" не поднял руку на свой народ, а сбитые к сожалению вертолёты были уничтожены в результате подобных событий

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Говоря о двух погибших парнях за эти сутки, Евгений Викторович также слукавил, так как в сети имеется несколько видеозаписей с нанесением авиаударов по колонне ЧВК "Вагнер" и все они на разных дорогах России.