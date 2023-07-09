Тайно Украина получила порядка десяти ударных вертолётов Ми-24 от польских властей

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Накануне стало известно, что власти Польши тайно передали вооруженным силам Украины более десяти советских ударных вертолётов Ми-24. В сеть просочилось видео с транспортировкой данных боевых машин.

Авиатехнику, как можно понять из видео, перевозили на грузовиках, а не на своим ходом. Здесь может быть две возможные причины: либо этим старались снизить общее количество очевидцев операции, либо данной техники необходимы ремонт и обслуживания для поднятия в воздух.

Ранее мы уже разбирали, в каком иногда виде приходит поставляемая западом техника. Зачастую, как сообщали источники в ВСУ, иностранные гаубицы, танки, самолёты и другие бронемашины приходят в настолько плачевном состоянии, что приходится собирать одну рабочую единицу техники из двух присланных.

"Крокодилы" Ми-24 также являются далеко не самыми новыми образцами техники, серийное производство данных вертолётов началось в 1971 году и согласно источникам строится до сих пор. Учитывая, что вертолёты отправлены Киеву из Польши, скорее всего это остатки "советского наследия", полученного нынешним членом Североатлантического Альянса после распада Варшавского договора и развала СССР, а значит с большей степенью вероятности, этим вертушкам может быть больше 30-ти лет.

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Также стало известно, что и Чехия собирается передать свои Ми-24 украинским вооруженными силам.