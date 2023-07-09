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С момента окончания так называемого "Марша справедливости", о подразделениях Частной Военной Компании "Вагнер" в сети всё меньше информации. Если ранее её основатель ежесуточно делал заявления через свои ресурсы и в средствах массовой информации, касательно продвижений компании, её дальнейших планов и давал комментарии по обстановке в зоне Специальной Военной Операции, то последнее время от ЧВК "Вагнер" нет никакой информации.
Тем временем в сети появились кадры, на которых, как заявляется, можно наблюдать передвижение громадной колонны "Музыкантов" по территории Республики Беларусь.
Боевые машины пехоты, танки, средства противовоздушной обороны, легкобронированная техника, грузовики и прочие транспортные.
Однако, военный эксперт и корреспондент Борис Рожин опровергает информацию, о передвижении колонны "Музыкантов" на территории Белоруссии. По его словам, в республике ещё продолжается обустройство баз для ЧВК и работы ещё достаточно много, основная часть личного состава до сих пор находится на территории Луганской Народной Республики, а видео было снято ещё в момент июньских событий.
От руководства компании также нет никаких вестей. В свою очередь активировались "западные партнёры". Польша перебрасывает к границе с Беларусью тысячу военнослужащих и 200 единиц военной техники, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны. Будем следить за дальнейшим развитием событий.