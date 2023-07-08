До десяти единиц военной техники уже не смогут поучаствовать в настоящих сражениях

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Западные кураторы зачастую упрекают Владимира Зеленского и главнокомандующего вооружёнными силами Украины Валерия Залужного в медленном продвижении и отсутствии существенных результатов за первые пять недель контрнаступления.

Украинское руководство в свою очередь заявляет, о необходимости поставлять больше западной техники, боеприпасов и предоставлении Украине более двадцати единиц истребителей F-16. Однако, на западе признают эффективность российской линии обороны.

За последнее время ВСУ потеряли на различных направлениях сотни единиц бронированной техники: немецкие Leopard-1 и 2, французские AMX-10RC, большое количество разнообразных модификаций танк Т-72, улучшенных в странах бывшего Советского Союза, американские M2 Bradley и множество других бронемашин.

Министерство Обороны опубликовало кадры уничтожения целой колонны ВСУ, без применения авиации и артиллерии.

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На данных кадрах можно наблюдать, как именно минные поля затрудняют продвижение украинским силам. До десяти боевых машин пехоты и танков отправятся на металлолом, когда их вывезет одна из сторон.