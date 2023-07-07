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Как сообщает американский консервативный канал Fox News, зарубежные букмекерские конторы начали делать ставки на то, кто же именно пронёс "белый порошок" в Белый Дом. Всеобщим фаворитом на многих площадках становится сын действующего президента Америки Хантер Байден.
В списке кандидатов также находятся лидер "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келс, кто-то из братьев Джонас, Анджелина Джоли, а в конце списка с наименьшими коэффициентами расположились президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Событие с "кокосовой стружкой" на территории Белого Дома является поистине скандальным, но учитывая все пристрастия президентского сына Хантера Байдена - не является чем-то удивительным.
В западных средствах массовой информации всё больше говорят о том, что с большей степенью вероятности человек, пронёсший "белый порошок" в официальную резиденцию президента Соединенных Штатов Америки, не будет найден, а дело постараются замять. Заявления о сложностях в поиске виновных прозвучали уже от нескольких официальных лиц в США.
На вопросы журналистов касательно инцидента в Белом Доме с "порошком" Джо Байден решил просто отмолчаться, продемонстрировав всем свою улыбку.