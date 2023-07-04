Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" поддержал бойцов и командиров компании

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После окончания "Пригожинского переполоха", когда страна в прямом эфире следила за происходящим по маршруту Ростов-Москва, добрая часть средств массовой информации и политических деятелей принялись поливать грязью Частную Военную Компанию "Вагнер" вместе с её создателем Евгением Пригожиным.

Своё отношение к бойцам компании и лично Евгению Пригожину, после июньских событий, выразил руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Продолжаю считать, что ЧВК — самое боеспособное и суперпрофессиональное подразделение, участвующее в СВО. Нам нужно использовать их опыт, мастерство и мотивацию для дальнейших побед. 23–24 июня руководством ЧВК "Вагнер" была совершена ошибка. Возможно, самая большая ошибка в своей жизни. Но то, что он в конечном итоге не пошел на кровопролитие, а развернул колонны, в том числе говорит о том, что интересы России он ставит выше всего, выше своих амбиций и своего мнения"

Безусловно, Евгений Пригожин со своими командирами совершили ошибку, которая стоила жизней порядка 20-ти человек, но в момент когда могло пролиться в сотни, а то и в тысячи раз больше крови, руководство ЧВК"Вагнер" сумело сделать правильный выбор. Также стоит понимать, что в ходе боевых действий, порой менее существенные ошибки, связанные с глупостью, неопытностью или спешкой, оборачивается сотнями жертв.

"Жизнь покажет, какие выводы из своей ошибки сделал Евгений Пригожин. Надеюсь, правильные! Патриотические!" - добавил политик.

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