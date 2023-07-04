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Российским системам противовоздушной обороны сегодня утром удалось отбить атаку беспилотных летательных аппаратов над Московской областью. Сообщается, что 4 беспилотника были сбиты и не нанесли никакого без какого-либо ущерба, а вот впоследствии сбития пятого аппарата начался пожар в одном из частных домов в посёлке Кривошеино Новой Москвы. По имеющейся информации пострадавших нет, но пожар охватил всю постройку. На месте работают пожарные.
Стоит отметить, что за последний год участились попытки авиаударов по Москве средствами БПЛА и дронов-камикадзе. Пожалуй самым известным стал случай прилёта беспилотника-камикадзе по Кремлю. В сети сразу же распространились кадры с яркой вспышкой над сенатским дворцом и языками пламени вблизи российского триколора, развивающего над куполом дворца.
Каким-то чудом флаг Российской Федерации не был поврежден, но с тех пор вокруг Москвы усилили противовоздушную оборону. Как сообщалось позднее, дрон был запущен с территории России лицами из группировки, подготовленной Киевом для диверсий внутри страны.