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По итогу без малого месячного контрнаступления вооруженные силы Украины стараются адаптироваться под нынешние реалии. Каждым месяц конфликта между Россией и Украиной вынуждает стороны делать выводы, менять тактику и модернизировать оружие.
Одной из таких модернизаций подверглись одни из самых продвинутых танков в мире - основные немецкие танки Leopard-2. В сети появились видео, где на одну из "кошек" установили динамическую защиту "Контакт-1", разработанную еще Советском Союзе в 1982 году.
Июньские бои показали, что Leopard-2 не является чудо-оружием, и горит ничем не хуже любых другим танков и боевых машин. Судя по всему в украинских вооруженных силах пришли к выводам, что немецким танкам не хватает живучести в реальных сражениях, и советская защита "Контакт-1" может увеличить время эксплуатации НАТОвского "кота". Элементы ДЗ были установлены по бортам башни, вероятно, опыт первой половины лета показал, что в эти места чаще всего прилетают российские средства поражения.
Примечательно также, как автор достаточно широко известного канала "WarLeaks - Military Blog" назвал данное видео - "Когда мемы становятся реальностью: танк Leopard 2 модернизирован с помощью динамической защиты в Украине". Наверняка в 80-ые годы никто в мире не мог подумать, что на НАТОвские танки когда-либо будет установлена советская динамическая защита.