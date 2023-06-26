Обе стороны видят в сделке большие перспективы на будущее

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В последнее время криптовалютная индустрия обрастает всё новыми перспективами. После недавнего громкого дела Федеральной Резервной Системы против биржи Binance, встряхнувшего весь рынок, информационный фон стал куда позитивнее.

Сперва поступила информация, что генеральному директору биржи Binance удалось найти общий язык с американскими регуляторами, затем американские политики признали значимость Bitcoin как актива, и в конечном итоге власти США стремятся стать центром криптовалютной индустрии, опасаясь что Китай сумеет опередить гегемона в этом направлении.

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В свою очередь появилась информация, что Binance рассматривает Объединённые Арабские Эмираты как будущий центр для своих операций. Как сообщается, биржа получила обещания о возможности развернуть в государстве полноценную деятельность и создать перспективы для будущего. В самом руководстве ОАЭ считают, что данная сделка откроет перед Арабскими Эмиратами новые возможности и поможет диверсифицироваться от природных ископаемых за счёт развития криптоиндустрии.