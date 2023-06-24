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Поступают сообщения, о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
На этом фоне украинские войска атакуют позиции наших бойцов, российская армия держит оборону
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  Поступают сообщения, что бойцы Частной Военной Компании "Вагнер" были замечены в пригородных районах Воронежа, на видео записанном одним из мирных жителей воронежской области слышна перестрелка.

    Как сообщается, ранее при пересечении зоны Специальной Военной Операции сотрудниками ЧВК "Вагнер", ростовские пограничники не стали открывать огонь по движущейся колонне бойцов, однако, на данный момент сообщается, что произошла первая схватка между бойцами ЧВК "Вагнер" и сотрудниками Росгвардии на трассе Ростов-Москва.

  Также в сеть попало подтверждение сбития российского грузового АН-26 зенитчиками Частной Военной Компании "Вагнер"

  Между тем в Воронеже Ми-34 нанесли удар по нефтебазе, над городом поднимаются черные клубы дыма

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  Пока в стране происходит неразбериха, наши ребята держат линию обороны, и отбивают атаки ВСУ на различных направлениях. Пользуясь ситуацией Киев активировался по всей линии фронта, надеясь, что беспорядок внутри страны сможем повлиять на боеспособность наших подразделений.

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#россия #украина #сво #всу #вагнер #контрнаступление #чвк #евгений пригожин #всрф
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Об ударах по ЧВК Вагнер армейской и фронтовой авиацией
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homa177
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Vorvort
13:05
Вагнер больше года загоняли в угол, пока конфликт с МО не дошел до точки кипения. Неужели в МО, разведке, др. структурах власти этотне видели? Подавали бы им снаряды скооько надо - уже сейчас Харьков ...
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Роман Скрипов
12:59
Делайте систему децентрализации и платите майнерам блоками с ИлонКойнами. Это же просто. И не надо закупать целую ферму
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Аркадий Прилушин
12:58
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32Влад32
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12:52
Так с оружием в руках пришли пиндосы на укроину, то что ты против ФША это очень правильно и хорошо, с чем я тебя и поздравляю
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Простолюдин
12:51
фрэндли фаер это показатель некомпетентности, а множественный фрэндли фаер это показатель многократной некомпетентности, в компьютерных играх за такое кикают с сервера
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Владимир Дранников
12:51
Скорее всего всё это личные тёрки, которые нас не должны касаться, но Пригожин перешёл все рамки. Посмотрим, что будет дальше. А допустил всё это Шойгу, пора ему слазить с должности
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32Влад32
12:50
Начни с майдана. Когда стреляли по своим же, придумав "небесную сотню".
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Простолюдин
12:48
Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене — Путин в обращении охарактеризовал действия Пригожина и мятежников из ЧВК «Вагнер»
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