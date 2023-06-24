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Поступают сообщения, что бойцы Частной Военной Компании "Вагнер" были замечены в пригородных районах Воронежа, на видео записанном одним из мирных жителей воронежской области слышна перестрелка.
Как сообщается, ранее при пересечении зоны Специальной Военной Операции сотрудниками ЧВК "Вагнер", ростовские пограничники не стали открывать огонь по движущейся колонне бойцов, однако, на данный момент сообщается, что произошла первая схватка между бойцами ЧВК "Вагнер" и сотрудниками Росгвардии на трассе Ростов-Москва.
Также в сеть попало подтверждение сбития российского грузового АН-26 зенитчиками Частной Военной Компании "Вагнер"
Между тем в Воронеже Ми-34 нанесли удар по нефтебазе, над городом поднимаются черные клубы дыма
Пока в стране происходит неразбериха, наши ребята держат линию обороны, и отбивают атаки ВСУ на различных направлениях. Пользуясь ситуацией Киев активировался по всей линии фронта, надеясь, что беспорядок внутри страны сможем повлиять на боеспособность наших подразделений.